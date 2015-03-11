更正-东南亚股市：泰国股市止跌收高，此前央行意外降息

(因英文译文有误，标题中应为意外“降息”，非“升息”)
路透曼谷3月11日 - 泰国股市周三结束连续两日的跌势，此前泰国央行意外降息，提振经济。其他东南亚国家股市下跌，因担心美元提前升息。
泰国央行在中午市场休市期间决定降息25基点至1.75% ，帮助推动买家在午盘重回股市。
泰国指标股指 收高0.8%，收复早前的失地。
“这对泰国股市是利好。泰国央行对经济的看法不乐观，但股市认为降息是对增长趋疲的一种补偿，”券商Thanachart Securities高级分析师Pichai Lertsupongkij说。
印尼股市方面，卢比兑美元下跌进一步打击人气。印尼股市指标股指 收低0.8%，报5,419.57点，为逾两周最低收位。
雅加达券商BNI Securities的研究主管Norico Gaman说，卢比贬值对外资没有对冲的仓位构成威胁。
“在股指冲高至5,500点上方的纪录高位后，投资者进行获利了结，尤其在卢比继续贬值的情况下，”Gaman说。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 408.08 -2.27 -0.55 -0.65 410.77
新加坡 3378.59 -19.67 -0.58 +0.40 3365.15
马来西亚 1778.16 -11.57 -0.65 +0.96 1761.25
泰国 1543.84 12.80 +0.84 +3.08 1497.67
印尼 5419.57 -43.36 -0.79 +3.69 5226.95
菲律宾 7790.70 -37.78 -0.48 +7.75 7230.57
越南 586.54 -3.12 -0.53 +7.50 545.63
(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)