美国各类经济指标总览--2015/3/11

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.7 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 实质所得(%) +1.2 (1月) +0.2 (12月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (1月) +0.3 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季修正值) +2.6 (第四季初值) GDP平减指数(%) +0.1 (第四季修正值) -0.1 (第四季初值) 零售销售(%) -0.8 (1月) -0.9 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.4 (1月) 79.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 32 (2月28日当周) 31.3 (2月21日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字180 (1月) 盈余20 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 106.5 (1月) 108.7 (12月) 建筑许可(万户) 106 (1月修正值) 105.8 (12月修正值) 成屋销售(万户) 482 (1月) 507 (12月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (1月) 48.2 (12月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.8 (1月修正值) -3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -2.8% (1月) -1.9% (1月修正值) 出口物价(%) -2.0% (1月) -1.0% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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