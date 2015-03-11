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债券 | 2015年 3月 11日 星期三 19:12 BJT

美国数据：3月6日止当周抵押贷款申请减少，因利率升至1月以来最高

路透纽约3月11日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率触及1月以来最高位。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降1.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降2.9%，降至1月以来最低，购房贷款申请指数上升1.9%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选：link.reuters.com/guv37s

再融资在总抵押贷款活动中所占份额从前周的62%降至60%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为4.01%，为1月2日当周以来最高。较上周的3.96%上升5个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。（完）

(编译 白云; 审校 王洋)
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