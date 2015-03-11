印尼央行：总裁称卢比汇率在走向“新常态”，无需恐慌

台湾汇市：台币早盘微幅升值，海外NDF折幅收敛外资动向不明显
路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。
路透雅加达3月11日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三表示，印尼卢比在走向“新常态”，无需慌张。此前卢比触及17年低点。
由于卢比跌至1998年8月以来最低位，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 周三晚间与央行高级官员和经济部长举行了会议。
阿古斯-马托哇都朱表示，印尼央行始终在汇市中平抑卢比的高波动性。相比其他新兴市场，印尼经济“状况良好”。
“我们无需慌张和担忧，因为这是走向新常态的一步，”阿古斯-马托哇都朱在会议后说。他还补充表示，央行将确保汇市中的美元可获数量。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟各国政府周一就英国退欧的谈判计划达成一致，并坚持他们不会就英国退欧后的贸易协议开始协商，除非英国同意解决其对欧盟欠费问题。
路透香港/新加坡5月22日 - 三名知情消息人士对路透称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。