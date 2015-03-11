印尼央行：总裁称卢比汇率在走向“新常态”，无需恐慌

路透雅加达3月11日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周三表示，印尼卢比在走向“新常态”，无需慌张。此前卢比触及17年低点。

由于卢比跌至1998年8月以来最低位，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo) 周三晚间与央行高级官员和经济部长举行了会议。

阿古斯-马托哇都朱表示，印尼央行始终在汇市中平抑卢比的高波动性。相比其他新兴市场，印尼经济“状况良好”。

“我们无需慌张和担忧，因为这是走向新常态的一步，”阿古斯-马托哇都朱在会议后说。他还补充表示，央行将确保汇市中的美元可获数量。(完)