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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 19:37 BJT

全球贵金属：3月10日SPDR黄金持仓和ISHARES白银持仓均持平

路透3月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二的黄金持仓量较周一持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量亦持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期        变动       增减
    SPDR 　　   24,210,886.7  3月10日   24,210,886.7   3月9日          0.0      0.00%
    iShares    327,332,121.3  3月10日  327,332,121.3   3月9日          0.0      0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 白云)
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