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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 22:04 BJT

美国热股：谷歌洽购印度移动广告公司InMobi，股价盘初小涨

路透3月11日 - 一位知情消息人士透露，谷歌 正就购买印度创新企业InMobi进行初步谈判，在移动广告领域竞争愈发激烈的形势下，谷歌希望能藉此加强自己的广告产品。

谷歌周二收高，报559.85美元，周三盘初小涨0.4%，报562.33美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)
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