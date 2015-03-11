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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 22:11 BJT

美国热股：瑞信新任CEO可能下令裁员，股价盘初小跌

路透3月11日 - 有分析师称，瑞信 新任执行长有可能在投行部门裁员近3,000人，相当于总员工数的15%，以将资本从交易部门转至亚洲的私人银行业务部门。

瑞信在纽约证交所上市的股票 周二收报77.67美元，周三盘初小跌0.5%，报25美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)
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