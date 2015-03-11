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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 22:12 BJT

美国热股：KKR洽购救护直升机公司Air Medical，前者股价下跌

路透3月11日 - 据知情消息人士称，私募基金巨头KKR 正就收购美国救护直升机公司Air Medical Group Holdings Inc进行深入谈判，交易价值或为20亿美元左右。

KKR股价周三早盘下跌0.31%，报22.75美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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