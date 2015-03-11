版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 22:13 BJT

美国热股：AT&T当季将计提安排员工自愿退休的费用，股价盘初走低

路透3月11日 - 美国电话电报公司(AT&T) 称，当前季度预计将计提约1.3亿美元，这笔费用与近3,000名员工在3月31日自愿退休的安排有关。

AT&T周二收低，报32.78美元，周三盘初跌0.37%，报32.65美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐