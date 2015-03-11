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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 21:51 BJT

欧洲央行：委员诺沃特尼淡化有关当前正在进行货币战的观点

路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周三淡化了认为目前正在进行货币战争的观点。有人认为各国为赢得竞争优势，正在展开汇率竞贬。

“欧洲央行作为一家央行，没有将汇率当做一项政策。汇率变动是其它事情带来的副作用，”诺沃特尼在法兰克福举行的一场欧洲央行观察者会议上说。

“汇率...不是影响全球经济的重要主导因素，”诺沃特尼说。“我认为，设想目前正在进行货币战争是错误的。”(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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