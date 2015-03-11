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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 21:42 BJT

美国股市：小幅开高，从昨日跌势中反弹

路透3月11日 - 美国股市周三小幅开高，从前一日的大幅下滑中反弹，因有关美联储将在何时调整利率政策的疑问犹存。

道琼工业指数 盘初上涨20.61点，或0.12%，至17,683.55点；标准普尔500指数 上涨2.47点，或0.12%，至2,046.63点；Nasdaq指数 上涨6.94点，或0.14%，至4,866.74点。(完)
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