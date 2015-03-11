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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 23:24 BJT

南非汇市：兰特兑美元收复部份失地，但仍接近13年低位

路透约翰内斯堡3月11日 - 南非兰特兑美元周三收复部份失地，因投资者对美元涨势获利了结，卖出美元，但兰特仍接近上日新兴市场货币遭抛售后所触及的13年低位。

1428 GMT，兰特兑美元 上涨0.84%，报12.2645兰特，此前触及12.2445日内高位。不过，汤森路透数据显示，兰特所处的水平仍接近2002年来最低位。

兰特兑欧元 劲涨逾1.1%。

上周五强劲的美国非农就业报告增加美联储最早在6月升息的可能性，令较高风险资产承压。

对希腊和欧元区财长债务磋商的忧虑重燃，以及中国面临通缩压力，也向新兴市场施压。

尽管兰特周三反弹，但美元强势料将继续对所有新兴市场货币施加巨大压力。(完)
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