南非汇市：兰特兑美元收复部份失地，但仍接近13年低位

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透约翰内斯堡3月11日 - 南非兰特兑美元周三收复部份失地，因投资者对美元涨势获利了结，卖出美元，但兰特仍接近上日新兴市场货币遭抛售后所触及的13年低位。
1428 GMT，兰特兑美元 上涨0.84%，报12.2645兰特，此前触及12.2445日内高位。不过，汤森路透数据显示，兰特所处的水平仍接近2002年来最低位。
兰特兑欧元 劲涨逾1.1%。
上周五强劲的美国非农就业报告增加美联储最早在6月升息的可能性，令较高风险资产承压。
对希腊和欧元区财长债务磋商的忧虑重燃，以及中国面临通缩压力，也向新兴市场施压。
尽管兰特周三反弹，但美元强势料将继续对所有新兴市场货币施加巨大压力。(完)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”