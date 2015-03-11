版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 23:37 BJT

标题新闻：英国央行MPC委员威尔称油价下跌仅为利率维持不变提供喘息空间，未来几个月薪资增长提高升息机率

英国央行货币政策委员会(MPC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐