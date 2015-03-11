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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.139%，投标倍数为2.65

路透华盛顿3月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.139 中值 2.105 低值 1.990 价格/得标 价格 98.762062 高值得标比率 43.25% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,075,100 总投标 55,576,300,300 竞争性投标得标 20,977,824,800 非竞争性投标得标 22,250,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/16 到期日 2025/02/15 CUSIP码 912828J27

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 母红; 审校　利棣儿)
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