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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 00:18 BJT

标题新闻：NIESR预计截至2月的三个月英国经济增幅保持在0.6%，与去年6月迄今均速一致

英国国家经济社会研究院(NIESR)

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