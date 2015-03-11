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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 01:23 BJT

欧洲汇市：英国工业数据拖累英镑兑美元跌至20个月低位，但兑欧元上升

路透伦敦3月11日 - 英镑兑走强的美元周三挫跌至20个月低位，因英国工业生产数据逊于预期，略为减弱近期对英国经济的乐观情绪。

英国1月工业生产较前月下滑0.1%，市场原预估为上升0.2%。英国1月制造业产出较前月下滑0.5%。

英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，截至2月的三个月英国经济增幅保持在0.6%。

该数据令一些交易商失望，他们原本预计经济增速更快。

英镑兑美元 下跌1%，至1.4929美元，为2013年7月来最低。英镑兑欧元 缩减涨幅，稍早触及七年高位0.70145英镑。

继欧洲央行本周初启动1.1万亿欧元的购债计划后，欧元全线承压。该计划使几乎所有欧元区公债收益率周三跌至纪录低位，扩大其与可比英债 的收益率差。

尽管英镑兑欧元的涨势扶助英镑贸易加权指数 走坚，但英镑兑美元在令人失望的英国数据出炉后下滑。

“NIESR的英国GDP数疲弱，该数据通常不会拉低英镑，但今天它可能是导致英镑进一步下跌的原因，”FXTM首席分析师Jameel Ahmad说。(完)
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