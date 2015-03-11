欧洲汇市：英国工业数据拖累英镑兑美元跌至20个月低位，但兑欧元上升

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透伦敦3月11日 - 英镑兑走强的美元周三挫跌至20个月低位，因英国工业生产数据逊于预期，略为减弱近期对英国经济的乐观情绪。
英国1月工业生产较前月下滑0.1%，市场原预估为上升0.2%。英国1月制造业产出较前月下滑0.5%。
英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，截至2月的三个月英国经济增幅保持在0.6%。
该数据令一些交易商失望，他们原本预计经济增速更快。
英镑兑美元 下跌1%，至1.4929美元，为2013年7月来最低。英镑兑欧元 缩减涨幅，稍早触及七年高位0.70145英镑。
继欧洲央行本周初启动1.1万亿欧元的购债计划后，欧元全线承压。该计划使几乎所有欧元区公债收益率周三跌至纪录低位，扩大其与可比英债 的收益率差。
尽管英镑兑欧元的涨势扶助英镑贸易加权指数 走坚，但英镑兑美元在令人失望的英国数据出炉后下滑。
“NIESR的英国GDP数疲弱，该数据通常不会拉低英镑，但今天它可能是导致英镑进一步下跌的原因，”FXTM首席分析师Jameel Ahmad说。(完)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”