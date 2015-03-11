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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 01:39 BJT

标题新闻：苹果执行长库克称部分服务暂停是因内部DNS故障，将尽快恢复服务－CNBC

CNBC：美国国家广播公司商业新闻台
    
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