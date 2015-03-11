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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 05:01 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周高位，因回补空头和美国大平原天气乾燥

路透芝加哥3月11日 - 美国小麦期货周三收涨，连续第四日上升，指
标5月小麦触及一周高位，交易商称因基金回补空头和美国大平原天气乾
燥。
    
    天气预报称，大平原南部本周天气乾燥，目前正值冬麦开始结束冬眠
。
         
    美元上涨，限制了小麦价格涨幅。
    
    顾问公司UkrAgroConsult称，2015/16年乌克兰小麦出口可能下降3.6
%，至1,080万吨，因收成较小。
    
    CBOT称，没有3月软红冬麦合约交割。
                    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.99美元，上涨5-3/4美分。
  
    今日CBOT小麦期货成交量预计为94,947口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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