版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.16%，Nasdaq指数下跌0.2%

路透纽约3月11日 - 美国股市周三下跌，连续第二日下滑，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在6月升息，且美元进一步上升，削弱美国企业盈利前景。

道琼工业指数 收低27.55点，或0.16%，至17,635.39点；标准普尔500指数 下滑3.92点，或0.19%，至2,040.24点；Nasdaq指数 下跌9.854点，或0.2%，至4,849.941点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐