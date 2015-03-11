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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 04:34 BJT

美股盘后: SHAKE SHACK股价盘后大跌6.4%，之前该公司公布业绩

路透3月11日 - SHAKE SHACK 周三在盘后交易中扩大跌幅，重挫6.4%，此前该公司公布业绩。(完)
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