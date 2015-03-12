版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 08:08 BJT

日本数据：第一季大型制造业景气判断指数下滑，突显经济复苏脆弱--政府

BSI数据的计算方法，是将预期业务环境将较上季改善的受访企业比率，减去预期将转坏的比率。正值代表的看好景气者多于看坏者。

调查同时显示，日本企业2015年3月止的年度资本支出预计较上年度增加5.1%，高于前次调查的增长4.9%。2015/16财年资本支出预计较上年减少3.9%。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 李爽/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐