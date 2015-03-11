《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 34.98 -1.22 -3.37 2655459
搜狐 53.42 +0.63 +1.19 595026
网易 97.47 -2.02 -2.03 298264
百度 204.38 -6.01 -2.86 3061015
台湾
台湾积体电路 23.49 +0.44 +1.91 2195831
联电 2.47 +0.01 +0.41 84799
日月光 7.58 -0.31 -3.93 415918
硅品精密 8.68 -0.07 -0.80 671052
和信超媒体 0.76 -0.00 -0.21 20494
友达 4.77 +0.11 +2.36 604767
中华电信 30.78 -0.02 -0.06 12273
台湾国际航电 49.52 +0.02 +0.04 1363933
香港
中国移动 63.65 +0.21 +0.33 201551
中国联通 15.15 +0.09 +0.60 80342
中国电信 59.76 -0.18 -0.30 3312
中芯国际 4.38 +0.03 +0.69 5488
电讯盈科 6.22 -0.06 -0.96 1760
(完)
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(编译 张涛；审校 戴素萍)