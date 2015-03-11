欧洲经济指标预测--3月12日-3月19日****

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正6 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.6% -1.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 逆差34.0 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差101.5 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.1% -0.2% 3月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 3月17日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 -- 正53.0 ZEW现况指数 -- 正45.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -1.6% (较上年同期) -0.3% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- -1.6% (较上年同期) -- +0.6% 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 -- +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 -- +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 -- 顺差243 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标 第一季 负0.75% 负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% (完)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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