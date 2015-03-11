EIA库存周报：美国上周原油库存连续第九周升至纪录高点

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
路透纽约3月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第九周创出纪录高点，同时汽油库存下降而馏分油库存增加。
3月6日止当周美国原油库存 增加450万桶，至4.489亿桶，为至少80年来每年这个时候的高点。分析师平均预估为增加440万桶。
EIA表示，库欣原油库存 增加230万桶至5,150万桶，距离EIA自2004年开始追踪库欣库存数据以来的高点5,190万桶相差仅32.4万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加18.7万桶；炼厂产能利用率 上升1.2个百分点至87.8%。
“全球供应过剩的担忧令原油价格跌至六年低点，现在继续让市场笼罩在阴云之下，目前尚没有迹象显示，因为资本支出和钻机数量削减而使产量有足够的减少，”康乃狄格州Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
指标布兰特原油期货周三跳升2%，从一个月低点反弹，较美国原油期货升水扩阔，美国原油期货小幅收低，因美国原油库存再创新高。
EIA数据显示，美国东部沿海地区炼厂上周产能利率用率跳升19.5个百分点至81.8%。
汽油库存 减少18.7万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加250万桶，分析师预估为减少260万桶。
上周美国原油进口 日均下降57.5万桶。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选