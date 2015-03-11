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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 06:49 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第九周升至纪录高点

路透纽约3月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第九周创出纪录高点，同时汽油库存下降而馏分油库存增加。

3月6日止当周美国原油库存 增加450万桶，至4.489亿桶，为至少80年来每年这个时候的高点。分析师平均预估为增加440万桶。

EIA表示，库欣原油库存 增加230万桶至5,150万桶，距离EIA自2004年开始追踪库欣库存数据以来的高点5,190万桶相差仅32.4万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加18.7万桶；炼厂产能利用率 上升1.2个百分点至87.8%。

“全球供应过剩的担忧令原油价格跌至六年低点，现在继续让市场笼罩在阴云之下，目前尚没有迹象显示，因为资本支出和钻机数量削减而使产量有足够的减少，”康乃狄格州Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

指标布兰特原油期货周三跳升2%，从一个月低点反弹，较美国原油期货升水扩阔，美国原油期货小幅收低，因美国原油库存再创新高。

EIA数据显示，美国东部沿海地区炼厂上周产能利率用率跳升19.5个百分点至81.8%。

汽油库存 减少18.7万桶，路透调查的分析师预估为减少170万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加250万桶，分析师预估为减少260万桶。

上周美国原油进口 日均下降57.5万桶。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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