版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 08:40 BJT

表格：澳洲2月经季调就业人口增加1.56万人，略超预期

路透悉尼3月12日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：
    
    * 澳洲2月经季节调整的失业率为6.3%(路透调查预估为6.3%)
    * 澳洲2月经季节调整就业人口增加1.56万人(路透调查预估为增加1.
50万人)
    * 澳洲2月经季节调整的全职就业人口增加1.03万人
    * 澳洲2月经季节调整的就业参与率为64.6%(路透调查预估为64.8%)
    
    以下为详细数据(经季节调整)：
                            2月
    失业率%                 6.3
    就业人数(百万人)     11.652
    失业人数(人)        777,300
    就业参与率(%)          64.6  
    
    浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
    
  
 (编译 王兴亚；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐