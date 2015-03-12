表格：澳洲2月经季调就业人口增加1.56万人，略超预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透悉尼3月12日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示： * 澳洲2月经季节调整的失业率为6.3%(路透调查预估为6.3%) * 澳洲2月经季节调整就业人口增加1.56万人(路透调查预估为增加1. 50万人) * 澳洲2月经季节调整的全职就业人口增加1.03万人 * 澳洲2月经季节调整的就业参与率为64.6%(路透调查预估为64.8%) 以下为详细数据(经季节调整)： 2月 失业率% 6.3 就业人数(百万人) 11.652 失业人数(人) 777,300 就业参与率(%) 64.6 浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)