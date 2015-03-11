披索汇率：墨西哥采取新举措干预汇市，披索脱离纪录低位

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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副财长Fernando Aportela告诉当地电台，“基于国际汇市的压力，美国经济目前表现优异，而那意味美国将在下半年开始升息，”新措施旨在增加流动性。
花旗集团在投资人报告中称，鉴于预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息，花旗怀疑那些举措是否足以稳定汇率。
由央行和财政部组成的委员会称，央行还将维持每日2亿美元的标售计划行动，这项计划去年底推出以来仅动用过两次。
上回央行不限最低价格拍卖美元，是在2009年3月9日及当年9月间，当时最先每日提供1亿美元。
截至3月，外国人持有2.16万亿(兆)披索的墨西哥政府债券。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。