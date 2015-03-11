披索汇率：墨西哥采取新举措干预汇市，披索脱离纪录低位

副财长Fernando Aportela告诉当地电台，“基于国际汇市的压力，美国经济目前表现优异，而那意味美国将在下半年开始升息，”新措施旨在增加流动性。

花旗集团在投资人报告中称，鉴于预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息，花旗怀疑那些举措是否足以稳定汇率。

由央行和财政部组成的委员会称，央行还将维持每日2亿美元的标售计划行动，这项计划去年底推出以来仅动用过两次。

上回央行不限最低价格拍卖美元，是在2009年3月9日及当年9月间，当时最先每日提供1亿美元。