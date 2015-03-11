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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 07:24 BJT

披索汇率：墨西哥采取新举措干预汇市，披索脱离纪录低位

副财长Fernando Aportela告诉当地电台，“基于国际汇市的压力，美国经济目前表现优异，而那意味美国将在下半年开始升息，”新措施旨在增加流动性。

花旗集团在投资人报告中称，鉴于预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息，花旗怀疑那些举措是否足以稳定汇率。

由央行和财政部组成的委员会称，央行还将维持每日2亿美元的标售计划行动，这项计划去年底推出以来仅动用过两次。

上回央行不限最低价格拍卖美元，是在2009年3月9日及当年9月间，当时最先每日提供1亿美元。

截至3月，外国人持有2.16万亿(兆)披索的墨西哥政府债券。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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