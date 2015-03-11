乌克兰经济：IMF批准先期100亿美元援助资金以“迅速”稳定经济

该计划旨在给乌克兰带来拉加德在一份声明中所说的“立即的经济稳定” 。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，饱受国际收支平衡问题和本币大幅贬值困扰的乌克兰应该能很快感受到IMF计划的影响。

他在电视讲话中称：“该计划将使我们能够稳定乌克兰经济和金融业，也将有助于稳定乌克兰货币，同时将使乌克兰经济从2016年开始实现增长。”