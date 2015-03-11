乌克兰经济：IMF批准先期100亿美元援助资金以“迅速”稳定经济

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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该计划旨在给乌克兰带来拉加德在一份声明中所说的“立即的经济稳定” 。
乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)表示，饱受国际收支平衡问题和本币大幅贬值困扰的乌克兰应该能很快感受到IMF计划的影响。
他在电视讲话中称：“该计划将使我们能够稳定乌克兰经济和金融业，也将有助于稳定乌克兰货币，同时将使乌克兰经济从2016年开始实现增长。”
IMF表示，继2015年经济萎缩5.5%后，乌克兰经济到2016年应会增长2%。到2015年底，乌克兰政府应该拥有足够的外汇储备来满足大约三个月的进口需求。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。