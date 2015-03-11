修正-更新版 1-新西兰央行：维持利率不变，暗示将按兵不动更长时间

(更正内文倒数第五段错别字)

* 官方指标利率一如预期维持在3.50%不变

* 新西兰央行预计将“在一段时间内”按兵不动

* 新西兰元跳升0.01美元

* 央行调降趸售(批发)银行票据利率预估，暗示利率将在低位维持更长时间

* 央行重申新西兰元汇率不合理且无法持续，需贬值

路透惠灵顿3月12日 - 新西兰央行周四维持指标利率不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不变，但同时也为可能降息留出余地。

新西兰央行称，由于油价大跌，通胀率料将在更长时期内维持在更低水平，不过在经济强劲增长的情况下，并不需要调整利率。

“我们的核心预测符合在一段时期内维持指标利率稳定的要求，”央行总裁惠勒在声明中称。该央行连续第五个月维持指标利率在3.50%不变。

央行本次声明与1月时相似，重申：“未来利率调整无论是升是降，都将取决于未来的经济数据表现。”

不过央行预期的90日趸售银行票据收益率 较12月声明有所下调，预示在2017年初之前将维持在3.7%。市场通常利用该指标帮助判断未来指标利率走向。

分析师称，央行似乎对维持利率不变更长时间感到放心。

“新西兰央行的利率前景较平，更加符合中性立场，”ASB银行的分析师Nick Tuffley表示，“总而言之，我们认为近期仍将有一次降息。但目前可能促使新西兰央行降息的因素，并没有达到威胁的程度。”

新西兰央行表示，2015年通胀率可能持于1%以下，并称通胀前景更加温和，不过中期内通胀率料将升至2%水平。新西兰12月通胀年率降至0.8%。

但是，新西兰央行称，若通胀预期大幅下滑，央行将“有理由实行更具支持性的货币政策。”

新西兰元兑美元 走势震荡，但最终上涨0.01美元至0.7309，因新西兰央行的措辞不像市场预期的那样温和，最新报0.7290。

利率期货<0#NBB:>起初上涨，但随后回吐涨幅，当日持平。

新西兰央行称，经济增长率超过3%，受建筑活动强劲以及家庭收入增加提振。但该央行指出，奶制品价格大幅下滑，国内部分地区干旱的影响，以及新西兰元汇价偏高将拖累经济增长。(完)