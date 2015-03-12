版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:16 BJT

金砖国家：3月11日股汇市收盘纵览

路透3月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微幅收低0.07%至943.03点。

中国股市：沪综指收市小涨，新股申购洪峰来临令大盘上升动能有限

中国汇市：人民币延续“两会”持稳主基调，境内外价差扩大

香港股市：收跌至近两个月最低，受海外股市及中国数据拖累

============================================================================

巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收高1.27%，报48,905.58点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1266/78，上日收报3.1015/40。

============================================================================

南非股市：跌至一个月低点，因本币走贬，且投资人聚焦美国升息的可能。指标Top-40绩优股指数 跌0.7%至45,826点，综合指数 跌0.6%报51,753点，为2月初以来最低水准。

南非汇市：兰特兑美元收复部份失地，但仍接近13年低位

=========================================================================

印度股市：指标BSE指数连跌三日，下滑至一个月收盘低点，因金属相关个股受一宗煤炭区块分配的调查打压重挫。BSE指数 收低0.18%，报28,659.17点，为2月11日以来最低收位。NSE指数 收低0.14%，报8,699.95点，为2月26日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元微幅收贬，报62.78/79，追随多数亚币走势及国内股市的疲态下跌。上日收报62.76/77。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.31%至847.980点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%至461.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.46%至61.617卢布；卢布兑欧元 上涨2.83%至65.084卢布。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐