金砖国家：3月11日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微幅收低0.07%至943.03点。
中国股市：沪综指收市小涨，新股申购洪峰来临令大盘上升动能有限
中国汇市：人民币延续“两会”持稳主基调，境内外价差扩大
香港股市：收跌至近两个月最低，受海外股市及中国数据拖累
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收高1.27%，报48,905.58点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1266/78，上日收报3.1015/40。
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南非股市：跌至一个月低点，因本币走贬，且投资人聚焦美国升息的可能。指标Top-40绩优股指数 跌0.7%至45,826点，综合指数 跌0.6%报51,753点，为2月初以来最低水准。
南非汇市：兰特兑美元收复部份失地，但仍接近13年低位
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印度股市：指标BSE指数连跌三日，下滑至一个月收盘低点，因金属相关个股受一宗煤炭区块分配的调查打压重挫。BSE指数 收低0.18%，报28,659.17点，为2月11日以来最低收位。NSE指数 收低0.14%，报8,699.95点，为2月26日以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元微幅收贬，报62.78/79，追随多数亚币走势及国内股市的疲态下跌。上日收报62.76/77。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.31%至847.980点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.65%至461.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.46%至61.617卢布；卢布兑欧元 上涨2.83%至65.084卢布。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率