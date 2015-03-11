路透基点：东营鲁方金属寻求至多2亿美元再融资--TRLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方 金属材料有限公司在寻求1.5-2亿美元三年期再融资贷款。 荷兰合作银行为主办行，该笔贷款将为公司2013年11月完成的2亿美 元三年期贷款再融资。 起初的贷款以应收账款为担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR )加码390个基点。 借款方为山东方圆有色金属集团旗下子公司，位于山东省东营市。 方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)