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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 07:30 BJT

路透基点：东营鲁方金属寻求至多2亿美元再融资--TRLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方
金属材料有限公司在寻求1.5-2亿美元三年期再融资贷款。
    
    荷兰合作银行为主办行，该笔贷款将为公司2013年11月完成的2亿美
元三年期贷款再融资。
    
    起初的贷款以应收账款为担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR
)加码390个基点。
    
    借款方为山东方圆有色金属集团旗下子公司，位于山东省东营市。
    
    方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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