路透基点：东营鲁方金属寻求至多2亿美元再融资--TRLPC

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方 金属材料有限公司在寻求1.5-2亿美元三年期再融资贷款。 荷兰合作银行为主办行，该笔贷款将为公司2013年11月完成的2亿美 元三年期贷款再融资。 起初的贷款以应收账款为担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR )加码390个基点。 借款方为山东方圆有色金属集团旗下子公司，位于山东省东营市。 方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。