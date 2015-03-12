更正-路透基点：东营鲁方金属寻求1.2亿美元融资--TRLPC

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(因英文原文改动，译文第一、二、三段多处细节更正) 路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方 金属材料有限公司在寻求1.2亿美元三年期定期贷款，该贷款有超额配售 权。东营鲁方金属材料有限公司是山东方圆有色金属集团旗下子公司。 德意志银行和Natixis为牵头行，该笔贷款将为公司2013年11月完成 的2亿美元三年期贷款再融资。 母公司和子公司都是借款方，所获资金将用于出口前资金融通。 东营鲁方2013年11月首次涉足贷款市场，当时该公司以应收账款为担 保，通过一笔三年期信贷便利融资2亿美元，利率为伦敦银行间拆放款利 率(LIBOR)加码390个基点。 方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。