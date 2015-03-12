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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 16:22 BJT

更正-路透基点：东营鲁方金属寻求1.2亿美元融资--TRLPC

(因英文原文改动，译文第一、二、三段多处细节更正)
    路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方
金属材料有限公司在寻求1.2亿美元三年期定期贷款，该贷款有超额配售
权。东营鲁方金属材料有限公司是山东方圆有色金属集团旗下子公司。
    
    德意志银行和Natixis为牵头行，该笔贷款将为公司2013年11月完成
的2亿美元三年期贷款再融资。
    
    母公司和子公司都是借款方，所获资金将用于出口前资金融通。
    
    东营鲁方2013年11月首次涉足贷款市场，当时该公司以应收账款为担
保，通过一笔三年期信贷便利融资2亿美元，利率为伦敦银行间拆放款利
率(LIBOR)加码390个基点。    
    
    方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完)
  
 (编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/孙茉莉)
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