更正-路透基点：东营鲁方金属寻求1.2亿美元融资--TRLPC

(因英文原文改动，译文第一、二、三段多处细节更正) 路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，东营鲁方 金属材料有限公司在寻求1.2亿美元三年期定期贷款，该贷款有超额配售 权。东营鲁方金属材料有限公司是山东方圆有色金属集团旗下子公司。 德意志银行和Natixis为牵头行，该笔贷款将为公司2013年11月完成 的2亿美元三年期贷款再融资。 母公司和子公司都是借款方，所获资金将用于出口前资金融通。 东营鲁方2013年11月首次涉足贷款市场，当时该公司以应收账款为担 保，通过一笔三年期信贷便利融资2亿美元，利率为伦敦银行间拆放款利 率(LIBOR)加码390个基点。 方圆有色金属成立于1998年，主营铜和贵金属生产。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/孙茉莉)