《全球汇市》欧元在12年新低处徘徊，仍容易受到冲击

美元兑商品货币中的加元 和澳元 均在六年高点下方徘徊。
澳元表现将关注0030GMT公布的澳洲就业数据，若数据有任何令人惊喜之处，或将令市场很快逆转目前已经极度看空澳元的状态。
新西兰元 一度接近测试上月触及的四年来低点0.7177美元，但随后反弹至0.7300附近，因新西兰央行声明没有市场预期的那么温和。
ASB银行分析师Nick Tuffley称，“如果你细读新西兰央行的声明，(就会发现)他们的降息门槛似乎略高于市场预期。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0541 1.0545 -0.04 -12.86 1.2097
美元/日圆 121.45 121.44 +0.01 +1.48 119.68
欧元/日圆 128.02 128.06 -0.03 -11.58 144.78
美元/瑞郎 1.0091 1.0091 +0.00 +1.51 0.9941
英镑/美元 1.4930 1.4925 +0.03 -4.13 1.5573
美元/加元 1.2740 1.2750 -0.08 +9.66 1.1618
澳元/美元 0.7599 0.7593 +0.08 -6.97 0.8168
新西兰元/美元 0.7301 0.7288 +0.18 -6.36 0.7797
澳元/日圆 92.290 92.210 +0.09 -5.59 97.750
新西兰元/日圆 88.670 88.510 +0.18 -4.97 93.310
英镑/日圆 181.32 181.25 +0.04 -2.71 186.38
澳元/新西兰元 1.0398 1.0403 -0.05 -0.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/汪红英/陈宗琦/秦德兴; 审校)