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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 07:17 BJT

美国个股：摩根大通计划提高股息并回购64亿美元股票

路透3月11日 - 摩根大通宣布：
    
    * 计划提高股息，并回购64亿美元股票
    * 董事会打算将季度普通股股息上调至每股0.44美元，高于当前的每
股0.40美元
    * 董事会计划在2015年3月17日举行的下次会议上，正式批准股票回
购计划 (完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张涛)
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