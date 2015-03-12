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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 08:29 BJT

英国数据：2月RICS房价差值升至正14，房地产市场低迷时期或将结束

英国楼市自2014年中期以来即呈现降温，当时英国监管当局要求银行业密切检视，如果利率大幅上调，借款人能否负担贷款偿还。

RICS称，伦敦是全英唯一房价下跌的地区，但下滑速度减缓。

“令人鼓舞的是，买方询价的下滑趋势似乎正在减弱，这也许部分因为大家益发认为借贷成本将在低位维持较长一段时间。”RICS首席分析师说。

他表示，5月选举后上任的新政府将面临挑战，需要应对房屋供应短缺的危机。

RICS调查显示，受访者认为伦敦地区未来五年房价可能平均再涨30%。

其他有关房价的调查结果，没有太多迹象显示英国楼市低迷的情况将结束。

Halifax调查显示，2月房价是自去年10月以来出现环比下滑。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张若琪/郑茵)
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