英国数据：2月RICS房价差值升至正14，房地产市场低迷时期或将结束

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
英国楼市自2014年中期以来即呈现降温，当时英国监管当局要求银行业密切检视，如果利率大幅上调，借款人能否负担贷款偿还。
RICS称，伦敦是全英唯一房价下跌的地区，但下滑速度减缓。
“令人鼓舞的是，买方询价的下滑趋势似乎正在减弱，这也许部分因为大家益发认为借贷成本将在低位维持较长一段时间。”RICS首席分析师说。
他表示，5月选举后上任的新政府将面临挑战，需要应对房屋供应短缺的危机。
RICS调查显示，受访者认为伦敦地区未来五年房价可能平均再涨30%。
其他有关房价的调查结果，没有太多迹象显示英国楼市低迷的情况将结束。
Halifax调查显示，2月房价是自去年10月以来出现环比下滑。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张若琪/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)