欧洲经济：欧央行管委称，应避免购买负收益率公债带来损失--彭博

路透伦敦3月11日 - 彭博周三援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的话称，欧洲央行将侧重购买收益率还不是负值的较长期债券，以免最新购债计划带来损失。

“如果我们以负收益率买进，那么未来将有损失风险，因此基本上，将透过买进较长期债券来避开这些未来损失，”诺沃特尼在接受彭博采访时表示。

“从事会造成可预知损失的事情，可能为央行招致信誉风险。”

他并称，如果欧洲央行投入万亿欧元拉抬经济和通胀的努力明显发挥作用的话，那么实际上收益率应该会开始上升。

“显然，在当前的情势下，负收益率是不可避免的，但这不能成为长期常态，这是一种扭曲现象，”诺沃特尼表示。