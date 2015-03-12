欧洲经济：欧央行管委称，应避免购买负收益率公债带来损失--彭博

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月11日 - 彭博周三援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的话称，欧洲央行将侧重购买收益率还不是负值的较长期债券，以免最新购债计划带来损失。
“如果我们以负收益率买进，那么未来将有损失风险，因此基本上，将透过买进较长期债券来避开这些未来损失，”诺沃特尼在接受彭博采访时表示。
“从事会造成可预知损失的事情，可能为央行招致信誉风险。”
他并称，如果欧洲央行投入万亿欧元拉抬经济和通胀的努力明显发挥作用的话，那么实际上收益率应该会开始上升。
“显然，在当前的情势下，负收益率是不可避免的，但这不能成为长期常态，这是一种扭曲现象，”诺沃特尼表示。
“如果中长期来看仍有一大部分债券还是负利率，我们必须要好好想一想。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。