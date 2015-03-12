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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 08:32 BJT

英国央行：低油价只提供喘息空间，薪酬增长仍将支持加息--委员威尔

至于下行风险，威尔提到，油价下跌和英镑继续升值可能进一步压低通胀率。

他说：“英镑汇率在2月份上涨了2.5%，我开始怀疑汇率上升是否会成为下一个冲击因素。”

威尔还称，由于英国存在巨大的国际收支逆差，英镑汇率存在大幅下跌的风险。

英国去年第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的6.0%，齐平纪录最高水平。

威尔在伦敦发表讲话后说：“在我看来，英镑汇率肯定存在大幅波动的风险。我想说面临的显着下行风险更大。”

他还说：“经济经常会出人意料，英镑过去几周的表现就是如此。”

威尔的这番言论与他在2月份的说法一致。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
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