英国央行：低油价只提供喘息空间，薪酬增长仍将支持加息--委员威尔

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
至于下行风险，威尔提到，油价下跌和英镑继续升值可能进一步压低通胀率。
他说：“英镑汇率在2月份上涨了2.5%，我开始怀疑汇率上升是否会成为下一个冲击因素。”
威尔还称，由于英国存在巨大的国际收支逆差，英镑汇率存在大幅下跌的风险。
英国去年第三季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的6.0%，齐平纪录最高水平。
威尔在伦敦发表讲话后说：“在我看来，英镑汇率肯定存在大幅波动的风险。我想说面临的显着下行风险更大。”
他还说：“经济经常会出人意料，英镑过去几周的表现就是如此。”
威尔的这番言论与他在2月份的说法一致。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)