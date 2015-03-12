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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:03 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月12日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
3月7日当周，外资继续买超日本股票。
    
    外资3月7日止当周在日本股市买超2,901亿日圆，前一周为买超3,505
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券2,704亿日圆，前一周为买超4,709
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    3月 1日-3月 7日     +290.1         +282.0         +391.0 
    2月22日-2月28日     +350.5         +224.6       +1,032.4 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    3月 1日-3月 7日     +356.2         +270.4          +65.6 
    2月22日-2月28日     +624.5         +470.9          +51.7 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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