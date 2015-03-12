《中国报摘》--中国证券报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条:
--中国国务院日前印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》指出，顺应网络时代大众创业、万众创新的新趋势，加快发展众创空间等新型创业服务平台；完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点，规范和发展服务小微企业的区域性股权市场。
* 其他:
--北京今年将出台市属国资国企改革实施规划和配套政策，并提高国有资本证券化率；今年要妥善解决国有企业历史遗留问题，推动市属企业与中央企业、中关村高新技术企业合作发展。
--兴业银行 发布公告，目前公司没有直接收购或控股华福证券有限责任公司，公司控股子公司兴业国际信托有限公司持有华福证券有限责任公司4.35%的股权。
--青岛证监局日前形成《推进青岛资本市场发展与财富管理中心建设的若干建议》的调研报告，得到山东省省长郭树清及省市领导的重视和批示，将成为青岛证监局探索建立事中事后一线监管新机制、支持地方政府金融创新的重要指引。
--上海电气 公告，公司控股股东上海电气（集团）总公司正在积极深化和推进国资国企改革，未来电气总公司会有选择性地把自身的优质资产整合注入公司，以实现电气总公司的整体上市。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率