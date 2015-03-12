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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月12日

* 头版头条:

--中国国务院日前印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》指出，顺应网络时代大众创业、万众创新的新趋势，加快发展众创空间等新型创业服务平台；完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点，规范和发展服务小微企业的区域性股权市场。

* 其他:

--北京今年将出台市属国资国企改革实施规划和配套政策，并提高国有资本证券化率；今年要妥善解决国有企业历史遗留问题，推动市属企业与中央企业、中关村高新技术企业合作发展。

--兴业银行 发布公告，目前公司没有直接收购或控股华福证券有限责任公司，公司控股子公司兴业国际信托有限公司持有华福证券有限责任公司4.35%的股权。

--青岛证监局日前形成《推进青岛资本市场发展与财富管理中心建设的若干建议》的调研报告，得到山东省省长郭树清及省市领导的重视和批示，将成为青岛证监局探索建立事中事后一线监管新机制、支持地方政府金融创新的重要指引。

--上海电气 公告，公司控股股东上海电气（集团）总公司正在积极深化和推进国资国企改革，未来电气总公司会有选择性地把自身的优质资产整合注入公司，以实现电气总公司的整体上市。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
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