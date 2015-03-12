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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 08:21 BJT

韩国经济：因日圆贬值等因素，当前出口环境较为不利--企划财政部长官

路透首尔3月12日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四称，由于日圆贬值和其他因素，当前出口环境较为不利；并称国内经济复苏依然疲弱。

“由于未来的不确定性以及结构性问题，信心已然萎缩。”崔炅焕在一个政府会议的开场时说。

“主要经济指标上升程度不如预期强劲。”(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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