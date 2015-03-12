路透专访：俄罗斯6月将与OPEC讨论页岩油对全球市场影响--能源部长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透莫斯科3月11日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，将在6月与石油输出国组织(OPEC)官员讨论页岩油对全球市场的影响。在那之后几天OPEC也将决定其高产量政策是否足以抑制美国能源景气。
沙特(沙乌地)阿拉伯最近几周曾表示，希望非OPEC产油国未来与OPCE合作，因OPEC不会片面减产而因此拱手让出市场份额。
OPEC去年11月开会时，沙特说服该组织的其他成员国维持产量不变。
这个决定推落油价跌破每桶50美元，严重损害到较贫穷的OPEC国家及俄罗斯等非OPEC产油国的收入。
“俄罗斯和OPEC的下次会议，计划6月在维也纳召开。这与OPCE本身的会议并没有关系...这次我们将讨论页岩油对油市的影响。”诺瓦克告诉记者。
“目前我们看到(美国)活跃钻机数和2014年比起来已明显减少--约减了30%。但尽管油价走跌，还是有项目在持续执行。”诺瓦克表示。
俄罗斯11月与OPEC国家一些部长开会后表示，即便油价跌到每桶40美元以下，该国都不会减产。诺瓦克表示，俄罗斯生产商可接受当前每桶约60美元的油价。
他说，一些估计显示，由于油价偏低，全球有达1万亿(兆)美元的新项目将延期。
“在市场消化过度的供应前，油价还将在低档维持一段时间...我们预计2015年下半年活动将减少，年底前油价可望回升到每桶65-70美元。”(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)