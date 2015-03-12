欧洲政经：希腊与债权方讨论工作方法，向达成改革协议迈出第一步

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“这些会谈必须确定希腊当局改革计划清单的具体细节，以便最迟在4月底前达成协议，”欧盟执委会发言人Mina Andreeva表示。
时间不多了，因为希腊可能在3月底前就会资金告罄，这可能意味着之后几个月到期的债务将会发生违约，除非希腊从欧元区得到更多的贷款。
官员们表示，在布鲁塞尔磋商希腊必须实施哪些改革的同时，在雅典也会有希腊政府和债权人的技术小组举行谈判，因为所有必要的数据都在雅典。
“希腊料将不会百之百地执行纾困案所要求的举措，没有一个接受纾困的国家曾这么做过，但希腊必须做到关键多数，比方说先前提出的举措的70%，”该欧洲官员表示。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在2月时对希腊议员们表示，目前纾困协议所要求的改革举措，政府将执行大约70%。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。