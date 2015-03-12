欧洲政经：希腊与债权方讨论工作方法，向达成改革协议迈出第一步

“这些会谈必须确定希腊当局改革计划清单的具体细节，以便最迟在4月底前达成协议，”欧盟执委会发言人Mina Andreeva表示。

时间不多了，因为希腊可能在3月底前就会资金告罄，这可能意味着之后几个月到期的债务将会发生违约，除非希腊从欧元区得到更多的贷款。

官员们表示，在布鲁塞尔磋商希腊必须实施哪些改革的同时，在雅典也会有希腊政府和债权人的技术小组举行谈判，因为所有必要的数据都在雅典。

“希腊料将不会百之百地执行纾困案所要求的举措，没有一个接受纾困的国家曾这么做过，但希腊必须做到关键多数，比方说先前提出的举措的70%，”该欧洲官员表示。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在2月时对希腊议员们表示，目前纾困协议所要求的改革举措，政府将执行大约70%。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张涛)