《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月12日

*工商时报：

--长荣航 董事长张国炜透露，基于品牌统一及飞航安全因素，正考虑长荣航、立荣航合并；但长荣航也抛出，合并前提，是在不缩减现有两家公司航权分配额度下进行。

--中国大陆科技部部长万钢昨日表示，大陆目前提出〞中国制造2025〞、〞互联网＋〞行动，两岸可就此在专业领域上成立联盟，并且加强两岸大学、科研院所的交流。至于具体合作，万钢认为，〞网路＋电动汽车〞是双方可长期重视、投入的领域。

--经济部次长杨伟甫昨日表示，台湾正遭遇雨量站建站70年来最枯旱状况，即日起延长石门、永和山水库供水区夜间减压供水时间，13日起板新、林口和桃园、苗栗地区工业用水减供7.5％，旅游住宿和餐厅等非工业业者以八折为目标，行政院也已支持开征耗水费。

--针对六大工商团体致函给大陆国家主席习近平，盼清理税收优惠不要溯及既往，海基会发言人周继祥昨日表示，目前已就〞62号文〞对台商造成的冲击做分析，并持续向台商协会、台湾会计师、相关顾问等征询意见，近期可望举行的两岸两会第11次高层会谈中，与陆方协商此事。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗说，截至昨天外资累积净汇入1,987亿美元，持续创历史新高。曾铭宗表示，外资卖超是事实，但到昨天外资都还是有汇入，没有大量移出情况，外资汇入累积到昨天达1,987亿美元，创历史新高。

--印尼纺织大王、家和纺织创办人宋良浩及孙子宋大江昨日出席在台的第二个新推案开工典礼。宋良浩表示，市场环境和价格是他判断是否猎地的关键，他看好台湾未来发展，将会持续在台购置不动产，扎根台湾。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。