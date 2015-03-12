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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月12日-3月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间  国家    规模       发行细节
 3/12          意大利             标售中长期公债
 3/12          西班牙             标售公债
 3/12          英国               标售2037年到期通膨保值公债
 3/12          美国               标售30年期公债
 3/12          日本               标售五年期公债
 3/12          日本               标售三个月期贴现国库券
 3/16    1350  法国               标售国库券(BTF)
 3/17          西班牙             标售三个月和九个月期国库券
 3/18          日本               标售20年期公债
 3/18          日本               标售12个月期贴现国库券
 3/18          德国    40亿欧元   标售10年期联邦债券
 3/19          日本               三个月期贴现国库券标售
                                  
 3/19          法国               标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值公
                                  债  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 汪红英；审校 张若琪)
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