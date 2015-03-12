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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报3月12日

* 头版头条：

--金管局上月底进一步收紧楼宇按揭成数后，过去数天即时有多家财务公司推出新招抢客，例如扩大借贷成数、过渡性贷款、减息抢客等等。

* 其他：

--拥有铜锣湾希慎广场的希慎 去年旗下物业组合零售销售额按年升22%，若撇除苹果店的销售增长，整体升幅则为“中单位数”。

--主要从事制造及销售可溶解胶袋生意的香港创业板公司皓文控股 称，曾就收购亚洲电视股权与独立第三方进行初步讨论；若可能收购事项实行，公司可能须进行集资活动。

--碧桂园 去年纯利增逾2成至102.3亿元人民币，但末期股息减少12.4%至每股0.1475元，并较以往为低，因预留更多资金作日后发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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