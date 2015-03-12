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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 08:54 BJT

新西兰经济：央行总裁称，通胀要升至2%的目标需要时间

路透惠灵顿3月12日 - 新西兰央行总裁惠勒周四表示，通胀要升至央行2%的目标“需要一些时间”。

但惠勒对议会一委员会表示，尽管通胀偏低，或许在低油价的推动下还会在第一季降至零，但目标区间仍是一个有用的政策指引。

新西兰央行中期通胀目标区间为1-3%。

稍早新西兰央行维持利率在3.5%不变，一如市场广泛预期，央行并称，预计一段时间内利率将持稳。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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