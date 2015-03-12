版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:32 BJT

《交易视点》台债筹码流向银行业，殖利率难走升--群益金鼎证

路透台北3月12日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，短线在标售需求稳定与筹码流向银行业下利率较难持续走升，行情预期回归与美债连动，10年券区间预估在1.60-1.67%，五年券预估在1.10-1.17%。

IRS交易热络。一年成交0.91-0.915%、二年成交1.0-1.005%、三年成交1.12-1.13%、五年成交1.335-1.34%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐