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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月12日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）
    
  
    --3/16      中国货物和服务贸易                   1月
    --3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     2月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       2月
    --3/24      汇丰制造业PMI初值                    3月
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
  
    --国务院办公厅近日印发的《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》提出的
任务之一是完善创业投融资机制。科技部部长万钢11日表示，全国活跃的创业投资机构有10
00多家，资本总量超过3500亿，互联网的接入超过6.3亿，固网普及率已经达到50%。要采取
构建好众创空间、降低创新创业的门槛等措施把大众创业、万众创新的基础和创业者的需求
对接起来，推动大众创业。最大量发挥市场配置资源的特性，让市场配置起决定性作用，降
低这些创新创业的门槛。
    --作为上交所在年报审核中开展分行业信息披露监管的典型案例，刚泰控股11日发布公
告，公布上交所的年报审核意见函及答复，重点从黄金经营的各产业链的模式、核心竞争力
、信用销售风险、收入存货的季度变化等方面对年报信息进行了补充披露。
    --2015年是国企全面深化改革关键之年，全国两会的召开以及顶层设计方案出台的预期
使国企改革再度成为市场关注的焦点话题。国企改革专家周放生表示，国企的结构调整未来
可能有两个方面的内容，一是为了产业结构的调整而进行合并；二是为了适应分类改革的需
要进行分拆，未来以分拆为特征的国企重组可能会跟过去有所不同。
    --全国政协委员、财政部副部长朱光耀11日表示，国务院批准了一万亿元的地方债务置
换额度，允许企业在契约精神下借新还旧进行置换。财政部将很快公布置换具体计划。(完)
     
       
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