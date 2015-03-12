《中国债券市场每日交易备忘》--3月12日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --国务院办公厅近日印发的《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》提出的 任务之一是完善创业投融资机制。科技部部长万钢11日表示，全国活跃的创业投资机构有10 00多家，资本总量超过3500亿，互联网的接入超过6.3亿，固网普及率已经达到50%。要采取 构建好众创空间、降低创新创业的门槛等措施把大众创业、万众创新的基础和创业者的需求 对接起来，推动大众创业。最大量发挥市场配置资源的特性，让市场配置起决定性作用，降 低这些创新创业的门槛。 --作为上交所在年报审核中开展分行业信息披露监管的典型案例，刚泰控股11日发布公 告，公布上交所的年报审核意见函及答复，重点从黄金经营的各产业链的模式、核心竞争力 、信用销售风险、收入存货的季度变化等方面对年报信息进行了补充披露。 --2015年是国企全面深化改革关键之年，全国两会的召开以及顶层设计方案出台的预期 使国企改革再度成为市场关注的焦点话题。国企改革专家周放生表示，国企的结构调整未来 可能有两个方面的内容，一是为了产业结构的调整而进行合并；二是为了适应分类改革的需 要进行分拆，未来以分拆为特征的国企重组可能会跟过去有所不同。 --全国政协委员、财政部副部长朱光耀11日表示，国务院批准了一万亿元的地方债务置 换额度，允许企业在契约精神下借新还旧进行置换。财政部将很快公布置换具体计划。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次