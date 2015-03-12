中国个股：兴业银行称尚未直接收购华福证券，需等待相关政策明确

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月12日 - 近期成为银行收购券商传闻主角的中国兴业银行 周四公告称，目前公司没有直接收购或控股华福证券，仅是控股子公司兴业国际信托公司持有其少量股权。待相关监管政策明确后，兴业银行将研究具体方案，推动公司综合经营发展战略。
公告指出，公司关注到监管部门有关发言精神，也注意到并未公布该项政策研究的明确时间安排。公司将密切关注这一事项的进展，待相关政策明确后，将积极研究贯彻落实的具体方案，切实推动公司综合化经营发展战略。
目前兴业国际信托持有华福证券4.35%股权。
中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。
华福证券是福建省属全资国有金融机构，注册资本5.5亿元人民币，在全国开设67家营业部，而兴业银行第一大股东为福建省财政厅。
兴业银行周三收报14.57元，涨2.25%；周一该股曾因收购传闻大涨8.72%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率