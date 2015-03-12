《路透晚报》--3月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：货币政策仍在稳健中性范畴，存款利率上限有望今年放开

中国央行行长周小川周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开，且强势美元下的人民币汇率波动属正常，但亦要警惕不正常跨境流动。

--中国数据：2月新增信贷创六年同期新高，经济仍弱还需政策扶助

中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。不过目前经济内生增长动力仍欠缺，加之融资成本下降依旧不明显，未来宽松政策还有加码必要，进一步的降准降息仍可期。

--中国经济：调查失业率统计范围将扩至全国，公布系列数据更利宏观决策

二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。

--路透专访：中国货币政策是否继续放松会非常看重通胀--货币政策委员

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。

--中国财政：马上会公布1万亿地方存量债务置换具体计划--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀指出，财政部马上会公布1万亿元地方存量债务置换的具体计划。

--《焦点》中国两会释出楼市放松信号，但倾向托底而非刺激

尽管今年中国两会政府工作报告对房地产市场着墨寥寥，但市场仍从中解读出强烈的政策放松信号。在当前市况低迷之际，政府强调支持自住需求，令后续更多放松政策可期。

--台湾央行：外资大量进出会影响汇市，央行将缓和波动--总裁

台湾央行总裁周四表示，台湾是小型开放的经济体，央行会将汇市波动缓和。台湾货币政策虽不尽然全随美国走，但与美国高度相关。

【金融】

--中国政策：开展互联网股权众筹融资试点，加快发展众创空间--国务院

中国国务院办公厅日前发布关于《发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业工作，完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点。

--中国央行：支持互联网金融发展的政策估计很快出台--行长

中国央行行长周小川周四表示，有关互联网金融监管发展的文件估计会很快出台，制定的各种规则要避免制造道德风险。

【固定收益】

--《分析》IPO高峰期中国央行减力净回笼，经济承压宽松预期不减

在到期资金对冲下，中国央行公开市场本周虽连续第三周净回笼，但适逢新股申购高峰期，回笼量较上周缩减逾一半。分析人士表示，尽管本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，但央行延续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率3.6531%，五年3.9233%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；两期债投标倍数分别为3.40倍和3.75倍。

--《中国债市每日综述》金融数据强劲现券涨势收敛，资金价高仍为隐忧

中国银行间市场周四现券收益率及IRS在小跌后趋稳，早盘宽松的资金面及政策预期令昨日强势延续，不过午后公布的2月金融数据超预期，现券随后稍显波动，但整体来看市场情绪尚属平稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币钉住强势美指微收跌，两会期间维稳仍是主旋律

中国人民币兑美元即期周四收盘仅微跌一个点子，中间价则连六日低开。两会期间人民币汇率持续走稳且交投区间狭窄符合市场预期，与美元指数的强势上攻形成鲜明对比。政策导向是目前人民币汇率最主要的指引，但亦有观点认为人民币贬值进程仍未完成。

--离岸人民币：法国兴业三年宝岛债以4.5%询价，首创不赎回条件--消息

两位消息人士周四表示，法国兴业银行在成功发行三年期宝岛债后，另一档同年期券正以4.50%利率展开询价，且首次将美元债常见的不赎回(non call)列入发行条件，此为宝岛债发行以来首见。

【证券/行业】

--《焦点》中国两会资本市场话题受关注，注册制改革等政策细节渐明晰

中国股市去年下半年重归活跃引发广泛关注，资本市场改革成为今年全国人大和政协期间的热门话题，新股发行注册制改革、深港通等政策细节亦逐渐清晰。

--中国股市：沪综指收升1.8%至一个半月新高，金融地产股领涨

中国股市沪综指周四收升1.8%至一个半月新高。分析师指出，经过近3个月震荡调整，金融地产股的估值水平再度回落到历史中枢以下，从而具备吸引力及上涨空间，今日在金融地产板块整体领涨下，预计上证指数将会再度呈现升势，并挑战前期高点3,400点的压力。

--中国个股：兴业银行称尚未直接收购华福证券，需等待相关政策明确

近期成为银行收购券商传闻主角的中国兴业银行周四公告称，目前公司没有直接收购或控股华福证券，仅是控股子公司兴业国际信托公司持有其少量股权。待相关监管政策明确后，兴业银行将研究具体方案，推动公司综合经营发展战略。

--香港个股：中国镍资源称有三笔债券已构成违约，将与债券持有人商讨