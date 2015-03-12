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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:48 BJT

中信期货：中国期指主力多头增仓积极

以下内容节选自3月12日的《期货日报》：

近期资金较为迷茫，市场分歧加大，这为期指企稳增添了不确定性。技术面看，期指随时可能出现中阳或中阴走势，方向选择面临迷茫。

　　持仓回升略微利好多头。从总持仓的周期变化看，目前仍处于多头氛围中。期指总持仓从2014年10月15日的164,365手，增加到2014年12月15日的249,577手。我们认为这是第一波增仓周期，期指上涨了近35％，确定了上行趋势。随后的8个交易日持仓快速下降到197,798手，指数继续上涨3.7％，涨幅放缓，但没有改变方向。在2014年12月25日之后，期指持仓进人第二波上升周期。春节后资金持续回流，本周三期指总持仓更是刷新253,407手的历史新高。因此，市场最终选择向上的概率偏大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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